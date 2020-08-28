Челябинск, 28 августа, 2020, 17:08 — ИА Регнум. Магнитогорск в Челябинской области получит 598 млн рублей на строительство дорог. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожная техника

О выделении средств регионам на заседании правительства ранее заявил премьер Михаид Мишустин. Магнитогорск также вошёл в список получателей. Ранее за счёт частных инвесторов была разработана проектно-сметная документация, которая уже прошла госэкспертизу. Теперь предстоит строить дорогу вдоль СНТ Мичурина между улицами Труда и Зелёной и провести реконструкцию части улицы Зелёной.

Скоро начнётся конкурс по выбору подрядчика на строительство. И после его окончания будут начаты работы.