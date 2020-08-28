Нижний Новгород, 28 августа, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Несколько сотрудников Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина получили положительные результаты исследований на коронавирус. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Алексей Трефилов Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина

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В ведомстве не уточнили количество заразившихся сотрудников, но заверили, что все они изолированы. Также в изоляцию по постановлению главного санитарного врача региона направлены и контактные лица.

«В театре проведена дезинфекционная обработка», — цитирует сообщение минкульта «Интерфакс-Поволжье». В министерстве добавили, что ситуацию держат на контроле совместно с региональным управлением Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 28 августа выявили 133 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 27 262 случая заражения SARS-CoV-2. 24 487 жителей региона выздоровели после заражения коронавирусом, таким образом, уже победили инфекцию 89,8% от общего числа инфицированных. За последние сутки выписаны по выздоровлению 189 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 460 жителей области, за минувшие сутки скончались четверо нижегородцев.

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