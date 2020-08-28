Санкт-Петербург, 28 августа, 2020, 16:35 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил главному санитарному врачу, начальнику регионального управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой определить условия для открытия учреждений культуры, фуд-кортов и «островков» в торговых центрах, а также других объектов, которые в Петербурге из-за пандемии закрыты уже пять месяцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый театр в Петербурге

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В своем письме в адрес Башкетовой губернатор Беглов обращает внимание на «зависшую» ситуацию с возобновлением работы кинотеатров, театров и концертных залов, а также фуд-кортов и «островов» в торгово-развлекательных центрах.

«Они закрыты уже почти пять месяцев. Владельцы несут убытки. Вынужденный простой критически отразился на заработной плате наемных работников. Петербуржцы не имеют возможности полноценно провести свободное время», — говорится в обращении главы региона к шефу петербургского Роспотребнадзора, которое цитирует пресс-служба Смольного.

По словам Александра Беглова, городские учреждения культуры и владельцы торговых объектов «разработали стандарты безопасной деятельности и готовы их выполнять». Он пообещал, что органы власти города окажут максимальное содействие в случае возобновления деятельности этих организаций.

Ранее в Петербурге разрешили работу торговых и торгово-развлекательных центров, магазинов, парков развлечений под открытым воздухом, аквапарков и спортивных объектов, практически всей сферы услуг, с определенными ограничениями и при условии использования средств защиты.

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Как сообщало ИА REGNUM, киносети и частные кинотеатры Петербурга требуют от Смольного отменить запрет на работу и разрешить им открыться уже с 1 сентября. Ранее запрет на их работу был продлен по 20 сентября.