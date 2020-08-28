Санкт-Петербург, 28 августа, 2020, 16:19 — ИА Регнум. Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора направило в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга материалы дела об административном правонарушении правил водопользования в отношении ФГУП «СКТБ «Технолог». По данным надзорного ведомства, компания сбрасывала загрязняющие вещества в реку Славянка. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора. Производство сбрасывало в Славянку свинец и хром.

Напомним, по данным комитета по природопользованию Петербурга, 3 июля этого года было зафиксировано загрязнение реки Славянка стоками синего цвета с запахом краски с территории ФГУП СКТБ «Технолог». Материалы были направлены в прокуратуру, а в отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении.

Как установили в Росприроднадзоре, со стороны «СКТБ «Технолог» были допущены превышения установленных нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в сточных водах на выпусках в ручей без названия и реку Славянка. В них были обнаружены: свинец — 2 класс опасности, хром общий — 3 класс опасности, которые оказывают токсичное воздействие на водные объекты.

«Сбросы неочищенных сточных вод с превышением нормативов происходят регулярно, что подтверждается результатами отборов проб», — отметили в управлении Росприроднадзора.

Кроме того, в ходе оперативного выезда 12 августа был вновь зафиксирован сброс в ручей и реку загрязнённых стоков синего цвета с запахом растворителя. Результаты лабораторного исследования показал негативное влияние стоков на ручей без названия и реку Славянка. В настоящий момент специалисты ведут подсчет причиненного вреда водным объектам.

«Продолжение деятельности ФГУП «СКТБ «Технолог» по сбросу загрязненных сточных вод в водные объекты, может нанести непоправимый ущерб окружающей среде и повлечь за собой угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан и возникновение чрезвычайных ситуации техногенного характера», — резюмировали в экологическом надзоре.