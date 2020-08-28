Кострома, 28 августа, 2020, 16:07 — ИА Регнум. В Костроме мост через реку Кострому не успели заасфальтировать к Дню города — передаёт корреспондент ИА REGNUM. В настоящее время подрядчик — ярославская компания АО «Ярдормост» лишь готовится приступить к этим работам. Асфальтирование планируется завершить к 11 сентября 2020 года.

Наталья Диева ИА REGNUM Мост через реку Кострому

Напомним, ранее поручение заасфальтировать переправу к городскому празднику рабочим дал сити-менеджер Костромы Алексей Смирнов.

«Основные силы сейчас подрядчик направил на верховую часть моста, поскольку поставлена задача — заасфальтировать проезжую часть ко Дню города. Нужно сохранять набранные темпы работ», — сказал во время осмотра моста 11 июля Смирнов.

По информации мэрии, задержка произошла из-за того, что подрядчик потратил много времени на бетонирование консолей моста. В администрации отметили, что сроки контракта не нарушены, так как завершить все работы по документам необходимо до конца 2021 года.

«Работы по капитальному ремонту моста через реку Кострому идут без нарушений сроков. Но мы все же ставим подрядчику задачу — ускорить работы. Необходимо как можно быстрее завершить асфальтирование проезжей части и тротуаров, чтобы костромичи получили возможность нормально передвигаться по отремонтированной части моста. Не за горами осенние дожди, поэтому основные работы надо завершить при комфортных погодных условиях», — добавил Смирнов.

Напомним, что капитальный ремонт моста через реку Кострому идёт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На выполнение работ по муниципальному контракту выделено 485 миллионов рублей. Это первый капитальный ремонт переправы впервые с момента ее постройки в 1985 году.