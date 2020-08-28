Москва, 28 августа, 2020, 15:57 — ИА Регнум. В России на канцтовары для первоклассника в среднем тратят 2562 рубля. Об этом 28 августа сообщил Росстат.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канцелярские товары

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В набор входит пять ручек на сумму 90 рублей, пять карандашей за 76 рублей, четыре тетради за 28 рублей, один набор фломастеров из 12 цветов за 137 рублей, альбом для рисования 78 рублей. Наиболее дорогой статьёй расходов стали учебные пособия — пять штук на сумму 2151 рубль.

Средний рюкзак для первоклассника стоит 2013 рублей.