Екатеринбург, 28 августа, 2020, 16:10 — ИА Регнум. Скорая помощь Екатеринбурга получила 30 новых автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Екатеринбург.рф Новые автомобили Скорой помощи

Автомобили были подарены городу меценатами — свердловскими предпринимателями Игорем Алтушкиным, Андреем Козицыным и Андреем Симановским. В передаче автомобилей приняли участие городские и областные власти.

Ранее в горздраве Екатеринбурга признавали, что скорая помощь города не располагает достаточным количеством карет.

Как сообщало ИА REGNUM, также горожане жалуются на невозможность вовремя вызвать скорую помощь. Ждать ответа диспетчера иногда приходится от 15 до 30 минут.