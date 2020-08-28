Москва, 28 августа, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Региональные отделения «Партии роста» направили обращения губернаторам российских регионов с призывом поддержать отмену обязательной маркировки молочной продукции. Как сообщили в пресс-службе, соответствующие обращения уже направлены губернаторам Астраханской, Московской, Ростовской, Самарской областей, главам Башкирии, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молочные продукты в супермаркете

«Просим Вас поддержать позицию молокоперерабатывающих предприятий, внести изменения в распоряжение Правительства РФ №792 и исключить молочную продукцию из перечня товаров, подлежащих маркировке», — говорится в письме.

Как отметили в партии, введение обязательной маркировки молочной продукции может поставить под угрозу работу молокоперерабатывающих предприятий.

Представители «Партии роста» полагают, что система «технического зрения», которая потребуется для фиксации кодов маркировки, вынудит предприятия снизить скорость конвейеров, что повлечёт за собой потерю производительности труда примерно на 40%.

Подчёркивается также, что в общем разовые затраты предприятий составят около 25 млрд рублей, а дальнейшие ежегодные затраты — ещё около 20−35 млрд. рублей: «В «Партии роста» уверены, что это не принесет практической пользы ни экономике страны, ни производителям, ни населению. Напротив, данная мера приведет к негативным последствиям для сотен предприятий, многие из которых будут вынуждены закрыться».