Ростов-на-Дону, 28 августа, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Крупный пожар на улице Вавилова в Ростове-на-Дону удалось локализовать. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 28 августа.

61.mchs.gov.ru Пожар на улице Вавилова в Ростове-на-Дону

«В 15:34 мск объявлена локализация пожара на площади 375 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что пожару на улице Вавилова был присвоен второй ранг сложности. В двухэтажном здании расположены магазин и автомойка. К тушению привлечено 70 человек и 24 единицы техники.