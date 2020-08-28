Томский политех дополнительно закупил более ста инфракрасных термометров
Томск, 28 августа, 2020, 15:29 — ИА Регнум. Томский политехнический университет (ТПУ) готов к работе в новых условиях, а именно, к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора.
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Как сообщил ИА REGNUM проректор по образовательной деятельности ТПУ Михаил Соловьев, в учебных корпусах сделана разметка, по которой студенты будут передвигаться между аудиториями.
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На входе в корпуса у сотрудников и студентов будут измерять температуру. Для этого вуз к началу учебного года дополнительно закупил 131 инфракрасный термометр.
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Кроме того, для аудиторий закуплено почти 3 тыс. литров дизинфицирующих средств для рук, мобильнее ультрафиолетовые очистители воздуха. Помещения в корпусах и общежитиях обрабатываются с помощью дезинфицирующих средств.
Напомним, ТПУ является участником проекта «5−100».
Как сообщало ИА REGNUM, в ТПУ учебный год начнется 1 сентября в очном режиме.