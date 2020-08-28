Москва, 28 августа, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Российский шоу-бизнес откликнулся на острую социальную проблему международного масштаба — похищение наших соотечественников-социологов в Ливии. Интернет захватил масштабный флешмоб, в котором известные личности анонсируют выход продолжения фильма о Максиме Шугалее и призывают общественность не оставаться в стороне.

Https://www.instagram.com/p/CEZFrMugwVv/?igshid=b0vwkinosl0b Скриншот из аккаунта певицы Юлии Пушман

С таким заявлением выступила известная блогер и начинающая певица Юлия Пушман. Звезда интернета убеждена, что своих надо вытаскивать, а фильм — один из самых действенных способов это сделать в наши дни.

Https://www.instagram.com/p/CEZFrMugwVv/?igshid=b0vwkinosl0b Скриншот из аккаунта певицы Юлии Пушман

Картина основана на реальных событиях. Первая часть фильма вышла в мае 2020 года и получила широкое признание, как в профессиональных кругах, так и в массах. Премьера второй части назначена на сентябрь.

Как известно, российская дипмиссия приложила немало усилий, чтобы вернуть россиян на Родину, однако представители триполитанского правительства непреклонны. Для задержания ученых из России Максима Шугалея и Самера Суэйфана им не понадобились ни оснований, ни объективных обвинений.

Террористы ПНС просто похитили наших сограждан, и вот уже больше года удерживают их в частной военной тюрьме «Митига». При этом Шугалей и его коллега-переводчик прибыли в Ливию легально для проведения социологического исследования, которое никак не противоречило местным порядкам. О законе речи не идет, поскольку в Ливии в настоящее время нет даже Конституции.