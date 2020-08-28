Кострома, 28 августа, 2020, 15:13 — ИА Регнум. В Костроме задержали пятерых человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере автострахования. Об этом сообщает УМВД по региону.

Фото УМВД России по Костромской области

По версии следствия, один из задержанных работал юристом в организации, оказывающей помощь попавшим в ДТП. Вместе с сообщниками он разработал схему так называемых автоподстав. Молодые люди выбирали участки трасс без камер видеонаблюдения и совершали постановочные столкновения автомобилей.

После оформления документов страховая фирма выплачивала «автоподставщикам» компенсацию. Затем преступники ремонтировали разбитые машины у знакомого владельца автосервиса и использовали их для следующих постановок.

Предполагаемых участников группировки при участии СОБРа и ОМОНа задержали в разных районах Костромы. По предварительным оценкам ущерб, нанесённый страховщикам, превысил 2 миллиона рублей.

По данным УМВД, в последние 10 лет подобные преступления на территории региона не совершались. Схемы с постановочными авариями более актуальны для больших регионов с обширным рынком автострахования.

Против всех молодых людей возбудили уголовные дела по ч.2 статьи 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере страхования). Предполагаемый идейный вдохновитель банды отправлен под стражу, остальные четверо участников группы находятся под подпиской о невыезде.