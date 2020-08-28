Москва, 28 августа, 2020, 15:05 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило дополнительно более 3,3 млрд руб. на реконструкцию и реставрацию Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пушкинский музей

Читайте также: Здания музея им. Пушкина в Москве реконструируют

Решение принято в связи с увеличением затрат на реконструкцию Пушкинского музея. Бюджет рассчитывался в 2009 году. За 11 лет цены на материалы и оборудование повысились

Общая стоимость строительных и реставрационных работ на данном объекте выделенных составляет 26,7 млрд рублей. Реконструкция музея планируется завершить в 2027 году.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкция музея им. Пушкина и его преобразование в «Музейный городок» проходит по поручению правительства РФ в рамках празднования 100-летнего юбилея ГМИИ.

Читайте также: Путин поручил Авдееву не мелочиться при реконструкции Пушкинского музея