Омск, 28 августа, 2020, 15:05 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявили у 39 человек, сообщили ИА REGNUM 28 августа в региональном минздраве.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

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Всего в регионе на сегодняшний день выявлено 9154 носителя коронавируса. Выздоровели 6725 человек (+111 за сутки).

За последние сутки в Омской области скончались пять пациентов с коронавирусом, за весь период — 180.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области продлён масочный режим.