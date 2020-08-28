Переславль-Залесский, Ярославская область, 28 августа, 2020, 14:44 — ИА Регнум. 28 августа 2020 года представители Ярославского отделения Общероссийского народного фронта побывали в Переславле-Залесском на месте будущего строительства бассейна по программе «Газпром — детям» в сквере на улице Менделеева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Общественники попытались выступить модераторами во взаимодействии администрации и жителей, которые отстаивают зеленую зону на предполагаемом месте строительства. Жильцы соседнего со сквером дома и обратились в Общероссийский народный фронт, сетуя на отсутствие взаимодействия с городской администрацией.

Встреча на месте будущего строительства

Строительство бассейна было запланировано еще 3 года назад, когда компания «Газпром» пообещала возвести в Ярославской области 5 ФОКов — два в Ярославле, в Угличе, Семибратово и в Переславле-Залесском. Четыре ФОКа уже возводятся, а в Переславле по неизвестным причинам строительство так и не началось. Застройщик активизировался только весной 2020 года, тогда-то жители и забили тревогу — они поняли, что сквер, где произрастают более 300 взрослых деревьев, защищающих жилой микрорайон от выбросов промышленной площадки «Славич», может быть в одночасье уничтожен. Люди нашли пустой участок неподалеку и предложили его администрации в качестве альтернативного варианта для строительства бассейна. Однако из администрации поступают ответы, что решение принято окончательно, и если поменять участок, то бассейна вообще не будет.

Представители Общероссийского народного фронта выслушали доводы и жителей, и администрации.

«Я вижу, что все собравшиеся хотят, чтобы бассейн был построен. Понимаю жителей, которые отстаивают свой сквер, — они молодцы. Можно понять и администрацию. Очень жаль, что в какой-то момент был допущен провал в коммуникации между переславцами и администрацией. Теперь придется искать компромиссное решение. Пока же мы видим, что, к сожалению, компромисса достичь не удается,» — отметил председатель исполкома ОНФ Ярославской области Игорь Ямщиков.

Жители в ходе встречи настаивали на выборе альтернативного участка, а представители администрации упирали на то, что в случае смены земельного участка бассейн вообще построен не будет, так как «Газпром» не будет вкладывать деньги в изменение проекта. Замглавы администрации Переславля Максим Васильков заверил жителей, что существующие зеленые насаждения будут сохранены максимально возможно. По его словам, застройщик — Фонд «Газпром Социальные инициативы» за свой счет произведет как вырубку, так и масштабное компенсационное озеленение.

Заявителей эти ответы не очень удовлетворили, так как никаких документов Максим Васильков предоставить не смог. По его словам, проект сейчас проходит необходимое согласование в Минприроды РФ, после чего застройщик получит разрешение на строительство и немедленно приступит к работам. Жители решили обратиться непосредственно в компанию, которая будет заниматься строительством, чтобы получить ответы на свои вопросы.

Сквер в Переславле, где планируют строительство

По итогам встречи можно констатировать, что компромисс пока не найден. Переславцы надеются, что при строительстве бассейна будут учтены интересы всех сторон.