Жители Архангельска не нашли обещанной детской площадки в обновленном парке
Архангельск, 28 августа, 2020, 14:41 — ИА Регнум. Жители Северного округа Архангельска остались недовольны благоустройством своего парка. Как сообщили ИА REGNUM в региональном ОНФ, претензии горожан оказались обоснованным.
По проекту благоустройство подрядчик — компания «Северная Роза» — должен был установить в парке два игровых комплекса стоимостью 1,3 млн рублей. Однако исполнитель проекта решил ограничиться установкой только одного комплекса, его стоимость составила всего 223,5 тысячи рублей. Неосвоенными остались более миллиона рублей.
Жители округа уже собрали более ста подписей с требованием установить обещанный детский комплекс, а также установить еще несколько малых архитектурных форм и арт-объекты на оставшиеся средства.
Активисты ОНФ в ближайшее время проведут совещание с представителями профильного ведомства по вопросу возобновления перечисленных работ в детском парке на улице Партизанской.