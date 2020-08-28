Архангельск, 28 августа, 2020, 14:41 — ИА Регнум. Жители Северного округа Архангельска остались недовольны благоустройством своего парка. Как сообщили ИА REGNUM в региональном ОНФ, претензии горожан оказались обоснованным.

Пресс-служба ОНФ Ворота обновленного архангельского парка

По проекту благоустройство подрядчик — компания «Северная Роза» — должен был установить в парке два игровых комплекса стоимостью 1,3 млн рублей. Однако исполнитель проекта решил ограничиться установкой только одного комплекса, его стоимость составила всего 223,5 тысячи рублей. Неосвоенными остались более миллиона рублей.

Жители округа уже собрали более ста подписей с требованием установить обещанный детский комплекс, а также установить еще несколько малых архитектурных форм и арт-объекты на оставшиеся средства.

«Мы полностью согласились с обеспокоенностью людей, изучив документы и осмотрев благоустроенный парк. Объект, к сожалению, пока не дотягивает до современного, комфортного, функционального парка. В нем не разделены зоны для детей младшего возраста и постарше. Кроме того, не установлены информационные щиты с правилами посещения общественной территории, поэтому уже есть факты курения и выгула собак, — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Сергей Альбицкий. — Совершенно непонятно, почему в проектно-сметную документацию не были включены работы по ремонту главных ворот детского парка. Они не закрываются в ночное время, хотя их конструкция это предусматривает».

Пресс-служба ОНФ Ворота обновленного архангельского парка

Активисты ОНФ в ближайшее время проведут совещание с представителями профильного ведомства по вопросу возобновления перечисленных работ в детском парке на улице Партизанской.