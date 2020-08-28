Екатеринбург, 28 августа, 2020, 14:38 — ИА Регнум. В Уральском федеральном университете допуск к учебному процессу иностранных студентов с 24.08.2020 осуществляется после 14-дневной (со дня въезда в РФ) изоляции, с проведением на 10−12 день обследования на COVID-19. Об этом 28 августа ИА REGNUM заявили в УрФУ.

A.Savin, WikiCommons УрФУ

В вузе уточнили, что график приезда будет определен в индивидуальном порядке для каждого студента в соответствии со сроками открытия границ и уровнем обучения.

Для всех иностранных обучающихся, не имеющих возможности прибыть на территорию РФ на учебные занятия, обучение будет организовано в дистанционном режиме.

«Если студенту-иностранцу в силу ряда причин нужно быть лично в университете, то Уральский федеральный университет в рамках своих полномочий готов оказывать содействие — и с точки зрения логистики, и обращения к профильным министерствам и ведомствам, в чьем ведении находится решение этого вопроса. При прибытии в Екатеринбург студенту необходимо будет две недели находиться в изоляции», — добавил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.