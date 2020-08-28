Москва, 28 августа, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Елена Строкова выступила с интересной и, безусловно, полезной инициативой — снизить ипотечную ставку для усыновителей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение о снижении ставки по ипотеке.

Василий Перов. Ночью в избе. Конец 1870-х

«Приведенная Строковой аргументация абсолютно верна. Из-за того, что усыновленные дети лишаются права на получение жилья от государства, многие семьи предпочитают опекунство, а не усыновление.

Впрочем, учитывая тот факт, что жилищный вопрос остается одним из самых болезненных для России, любое предложение, предполагающее улучшение условий для взятия ипотечных кредитов, улучшение условий проживания, переселение из аварийного жилья, предоставление льгот многодетным семьям, детям инвалидам, или усыновленным детям, можно считать однозначно полезным.

Если высказанная инициатива будет принята и поможет хотя бы кому-то из остро нуждающихся улучшить свои жилищные условия, то дело уже того стоило.

Будем надеяться, что в том или ином виде предложение получит одобрение и будет реализовано на практике», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы РФ Елена Строкова (ЛДПР) направила в правительство предложение снизить ставку по ипотеке для семей, усыновивших ребёнка из детского дома.

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