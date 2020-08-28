Киев, 28 августа, 2020, 14:08 — ИА Регнум. Правительство Украины подтверждает свои планы разделения министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на два ведомства.

Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

Об этом сообщил сегодня, 28 августа, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Шмыгаль подчеркнул необходимость выделения аграрного министерства, «поскольку аграрное направление имеет колоссальное значение для экономики Украины». Соответственно, оно должно быть полноценно представлено в правительстве, пояснил премьер.

Вместе с тем, Шмыгаль не сообщил никакой конкретики о том, когда может быть реализован данный план и кто станет во главе нового аграрного ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что до 2019 года на Украине всегда было отдельное министерство по сельскому хозяйству, однако после победы Зеленского на президентских и парламентских выборах, при формировании правительства Гончарука ведомство присоединили к министерству экономики.