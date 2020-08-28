Новосибирск, 28 августа, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Жителей Новосибирской области 2 и 3 сентября в школах ждут интерактивная игра с дополненной реальностью, виртуальная выставка образцов военной техники, кинопоказы на открытых площадках, «Уроки Второй мировой» и «Диктант Победы». Они пройдут в рамках мероприятий, посвященных Дню окончания Второй мировой войны. Подготовку к ним обсудили на заседании региональной дирекции Года памяти и славы сегодня, 28 августа.

Правительство Новосибирской области Новосибирская область готовится отметить со всей страной День окончания Второй мировой войны

Заседание региональной дирекции Года памяти и славы в новосибирском правительстве в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными образованиями провёл заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

«На следующей неделе наша страна будет отмечать День окончания Второй мировой войны. Советский Союз сыграл ключевую роль в этой Победе. 2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, 3 сентября Советский Союз праздновал Великую Победу, — напомнил Нелюбов. — В 2020 году этот день объявлен Днём воинской славы России — Днём окончания Второй мировой войны. Жители Новосибирской области смогут принять участие в целом ряде проектов, приуроченных к этой знаменательной дате».

3 сентября начнётся военными парадами в городах Дальневосточного федерального округа и проведением Всероссийской акции «Цветы Памяти». В память о тех, кто сражался за мир и победил во Второй мировой войне, любой житель области может спустить на воду и возложить к памятному месту боевой славы живые цветы, перевязанные красно-бело-желтой лентой, ставшей символом Дальневосточной Победы.

В учреждениях образования 2−3 сентября запланирован ряд патриотических акций и выставок, в том числе с использованием интерактивных технологий и технологий дополненной реальности. Об их подготовке рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

2 сентября в рамках участия во Всероссийской акции «Уроки Второй мировой» в новосибирских образовательных организациях запланирован просмотр обучающимися открытой трансляции международного онлайн-урока Победы на платформе Youtube. Ролик подготовлен Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». Ссылка на трансляцию будет размещена в группе Вконтакте «Волонтеры Победы» #урокивтороймировой #год2020 #ДВПобеда #УрокиВтороймировой.

2−3 сентября пройдёт Детский фестиваль моделей военной техники. Школьники и дошкольники примут участие в моделировании моделей военной техники времён Второй мировой войны. Для проведения уроков на сайте Года памяти и славы и сайте Российского движения школьников будут размещены схемы и развертки для сборки легендарной военной техники. Собранные модели выставляются для обозрения внутри образовательной организации. Модели можно сфотографировать и выложить в сеть с хештегами дня 3 сентября #урокивтороймировой #год2020 #ДВПобеда #УрокиВтороймировой.

3 сентября новосибирцы смогут увидеть выставку дополненной реальности, на которой можно будет посмотреть образцы военной техники и вооружений времен Второй мировой. В бесплатном мобильном приложении можно рассмотреть трехмерные объекты военной техники в натуральную величину снаружи и внутри, прочитать описание и получить дополнительную информацию. Скачать приложение можно на сайте https://www.ar75.ru/.

В рамках проекта «Образовательная платформа «Великая Отечественная война» для всех желающих будет доступна интерактивная игра с технологией дополненной реальности о Великой Отечественной войне. Для игры разработано мобильное приложение с масштабной библиотекой познавательного и игрового контента. Скачать и самостоятельно освоить игру можно на сайте великая-отечественная.рф #урокивтороймировой #год2020 #ДВПобеда #УрокиВтороймировой.

2 сентября Новосибирская область примет участие в масштабном проекте «Великое кино Великой страны». По словам заместителя министра культуры Юрия Зимнякова, с учётом соблюдения мер противоэпидемиологических мер акция пройдёт только на открытых площадках. На 52 открытых площадках в 16 муниципальных образований и трех городских округах области с соблюдение норм социальной дистанции бесплатно будут демонстрироваться культовый фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека» и документальную ленту «Простые главные слова» Сергея Майорова (#год2020 #ДВПобеда).

Также 3 сентября новосибирцы смогут принять участие в «Диктанте Победы». Пройти регистрацию и ознакомится с возможностями площадок для его написания можно на сайте диктантпобеды.рф #диктантпобеды.рф #год2020 #ДВПобеда.

Мероприятия, приуроченные ко Дню окончания Второй мировой войны пройдут под контролем правительства Новосибирской области.