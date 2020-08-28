Берлин, 28 августа, 2020, 13:54 — ИА Регнум. Германии необходимо поддерживать диалог с Россией, заявила на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель и Владимир Путин

«Россия — это всё-таки геостратегический игрок, с которым необходимо поддерживать диалог», — сказала она.

Канцлер ФРГ добавила, что не считает, что нужно менять политику в отношении Москвы.

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на двух осведомленных чиновников ФРГ сообщило, что канцлер Германии Ангела Меркель якобы недовольна тем, что президент России Владимир Путин не проявляет никакой гибкости по блогеру Алексею Навальному.

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