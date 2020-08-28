Сеул, 28 августа, 2020, 13:56 — ИА Регнум. По состоянию на 1 ноября 2019 года численность населения Южной Кореи составила 51,78 млн человек, что на 0,3% больше по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

(сс) Michell Zappa Сеул

Согласно опубликованным данным, в стране проживает 25,95 млн мужчин и 25,83 млн женщин.

Известно, что 50% населения страны проживает в столичном регионе. 25,7% или 13,3 млн человек проживает в провинции Кёнгидо, 9,64 млн или 18,6% — в Сеуле, 2,95 млн или 5,7% — в Инчхоне.

Число иностранцев в стране также увеличилось на 7,7%, до 1,78 млн. Среди них 43% приходится на граждан Китая и Тайваня.

Отмечается, что 15,5% населения приходится на пожилых людей в возрасте старше 65 лет, 12,6% — на лица в возрасте от 0 до 12 лет.