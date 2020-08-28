Калуга, 28 августа, 2020, 18:02 — ИА Регнум. В Калуге 50-летний житель Москвы обвинён в коммерческом подкупе и взяточничестве, сообщили 28 августа корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

(сс) sajinka2 Взятка

По версии следствия, исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд муниципального развития г. Калуги» за одобрение и подписание договора продажи фондом доли в уставном капитале дочерней организации ООО «Испытательная лаборатория по качеству пищевых продуктов, продовольственного сырья и экологии» в пользу организации-инвестора лично получил от представителя инвестора 11 млн рублей. Из этой суммы шесть миллионов рублей обвиняемый планировал передать заместителю городского головы — начальнику управления экономики и имущественных отношений Калуги за содействие в совершении сделки. Перед передачей денег представитель инвестора и заместитель городского головы обратились в правоохранительные органы. Злоумышленник был задержан с поличным.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы.