Ольхонский район, Иркутская область, 28 августа, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Байкальская природоохранная прокуратура добилась наказания для нарушителей спокойствия, организовавших шумную вечеринку с использованием пиротехники вблизи мыса Бурхан на Байкале. Как сообщает официальный сайт надзорного ведомства, речь идёт о территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», где расположены места гнездования краснокнижных птиц, и где запрещено создавать излишний шум в целях сохранения уникальной экосистемы.

Байкальская природоохранная прокуратура Вечеринка с использованием пиротехники на Байкале

«Для отдыха граждане использовали круизный катамаран «Галсан», которому официально разрешено движение в границах национального парка. Правилами передвижения на судне предусматривался запрет на пиротехнические мероприятия. Однако, несмотря на утвержденный порядок запланированный фейерверк, сопровождаемый громкой музыкой все же, был устроен и не пресечен капитаном катамарана», — пояснили в прокуратуре.

После восстановления всех обстоятельств произошедшего, администрацией Прибайкальского национального парка виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Кроме того, прокуратурой в адрес ООО «Галсан» готовится представление о нарушении режима охраняемой территории.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мыс Шаманка (или Бурхан), считается «сакральным сердцем Байкала» и одной из «девяти святынь Азии». Но вопреки всем законам, защищающим Байкал и его жемчужину — остров Ольхон, вопреки судебным решениям незаконные постройки на берегах Священного моря никто не сносит, напротив, в интернете можно найти информацию о бронировании номеров в таких незаконных гостиницах. Во время эпидемии коронавируса ситуация не улучшилась.

В начале августа 2020 г. туристы устроили шумный отдых с использованием музыки и пиротехники близ сакрального мыса Бурхан.