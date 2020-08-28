Серпухов, Московская область, 28 августа, 2020, 13:22 — ИА Регнум. В Московской области прокуратура заинтересовалась фиксированными премиями депутатов Серпуховского совета. Об этом сообщило подмосковное издание«Чехов вид».

Леонид Соломаткин. Пирушка дельцов. 1880

В прокуратуре считают, что выдававшиеся депутатам на протяжении 14 лет премии являются незаконными. Всего за эти годы народным избранникам начисляли премии по 17,25 тыс. рублей.

Отмечается, что на трёхлетний срок исковой давности попадают два созыва — всего 39 депутатов.

«Серпуховская городская прокуратура подала в суд заявление о взыскании неосновательного обогащения», — говорится в информации.