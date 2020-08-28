Названы самые популярные специальности в СПбГУ в 2020 году
Санкт-Петербург, 28 августа, 2020, 13:07 — ИА Регнум. Наиболее востребованными специальностями в Санкт-Петербургском государственном университете у абитуриентов с самыми высокими баллами ЕГЭ в 2020 году стали юриспруденция, математика и международная журналистика.
Об этом рассказал 28 августа проректор по воспитательной работе и организации приема СПбГУ Александр Бабич, передает корреспондент ИА REGNUM.
Он отметил, что конкурсная ситуация определяется не только количеством заявлений на ту или иную специальность, но и количеством баллов ЕГЭ, которыми обладают претенденты на университетские места.
По словам Бабича, практически все образовательные программы вуза набрали более 90−95 баллов, а значит состав первокурсников в этом году очень сильный.
Как добавила первый проректор СПбГУ по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова, в университете прием идет не столько на факультеты, сколько на образовательные программы. В СПбГУ 28 факультетов и институтов, а образовательных программ — 448.
«Палитра интереса зависит от нацеленности абитуриента либо на классическое фундаментальное образование, либо на высокотехнологичное современное образование», — отметила Лаврикова.
Она напомнила, что кроме бакалавриата в СПбГУ большое разнообразие магистерских программ, а также программ аспирантуры и ординатуры, на которые также есть высокий конкурс.