Санкт-Петербург, 28 августа, 2020, 13:07 — ИА Регнум. Наиболее востребованными специальностями в Санкт-Петербургском государственном университете у абитуриентов с самыми высокими баллами ЕГЭ в 2020 году стали юриспруденция, математика и международная журналистика.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПБГУ

Об этом рассказал 28 августа проректор по воспитательной работе и организации приема СПбГУ Александр Бабич, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что конкурсная ситуация определяется не только количеством заявлений на ту или иную специальность, но и количеством баллов ЕГЭ, которыми обладают претенденты на университетские места.

Александр Бабич «Мы оцениваем образовательные программы, прежде всего, по среднему баллу ЕГЭ всех поступивших на эту образовательную программу. И если посмотреть вот на этот показатель, то у нас образовательные программы выглядят таким образом:

на первом месте образовательная программа «Юриспруденция» — 98,7 балла; «Математика, алгоритмы и анализ данных» — 98,67; «Международная журналистика» — 98,67, «Лингвистика» — 98,50, «Свободные искусства и науки» — 97,7, «Реклама и связи с общественностью» — 97,69, «Международные отношения» — 96,54, «Фундаментальная математика» — 96,42, «История» — 96,09».

По словам Бабича, практически все образовательные программы вуза набрали более 90−95 баллов, а значит состав первокурсников в этом году очень сильный.

Как добавила первый проректор СПбГУ по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова, в университете прием идет не столько на факультеты, сколько на образовательные программы. В СПбГУ 28 факультетов и институтов, а образовательных программ — 448.

«Палитра интереса зависит от нацеленности абитуриента либо на классическое фундаментальное образование, либо на высокотехнологичное современное образование», — отметила Лаврикова.

Она напомнила, что кроме бакалавриата в СПбГУ большое разнообразие магистерских программ, а также программ аспирантуры и ординатуры, на которые также есть высокий конкурс.