Чебоксары, 28 августа, 2020, 13:04 — ИА Регнум. В Чувашии управление Роспотребнадзора согласовало региональным властям переход на третий этап снятия ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики по итогам заседания регионального оперативного штаба.

Cap.ru Заседание оперативного штаба

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В регионе выходят на последний, третий этап снятия ограничений, при этом в республике сохранится масочный режим. На новом этапе смягчения ограничительных мер возобновят работу предприятия общепита, учреждения дополнительного образования, читальные и компьютерные зоны в библиотеках, ЗАГСы, пансионаты, санатории.

Главный санитарный врачи Чувашии Надежда Луговская проинформировала, что по детским садам «пока решение не принято». Ведомство рассматривается возобновление работы дошкольных учреждений в прежнем режиме «поэтапно, чуть позже».

Напомним, с начала пандемии детские сады перешли в режим работы дежурных групп. Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Владимир Степанов отмечал, что доля детей среди общего числа выявленных случаев заражения коронавирусом составляет 10−12%. Дети, как правило, переносят инфекцию в «лёгкой форме, либо являются переносчиками», поэтому, по словам Степанова, «единственный выход» был «разобщить детей», «то есть не посещать детские сады».