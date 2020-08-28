Москва, 28 августа, 2020, 12:15 — ИА Регнум. Жители России в июле текущего года забрали с банковских вкладов $508,6 млн, против $332,1 млн в июне, причем в июле депозиты забирают и из системно значимых, и из менее крупных банков. Это 28 августа следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

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При этом клиенты кредитных организаций, когда они забирают валюту со своих депозитных вкладов, кладут ее на свои текущие счета, хотя на этом процесс «затухает». Так, если в июне нынешнего года на текущие счета положили $846,7 млн, то в июле — уже только $586,8 млн.

В итоге в июле банками было привлечено в семь раз меньше валюты по сравнению с июнем. Экспертами данная тенденция объясняется не только околонулевыми ставками по вкладам в долларах и евро, но также расходованием жителями страны своих накоплений в сезон отпусков и даже процессом дедолларизации.

При этом отмечается, что, несмотря на отток из банков, доллары и евро не потеряют своей популярности как «убежища» жителей страны от ослабления рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова заявила, что если граждане РФ рассматривают среднесрочные и долгосрочные вложения в валюту на срок до конца 2020 года — начала 2021 года, то есть смысл держать в валюте не менее половины сбережений.