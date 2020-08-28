Вашингтон, 28 августа, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Фотографии с испытаний закамуфлированного прототипа Ford F-150 Raptor следующего поколения обнародованы на сайте Motor1. Судя по фото автопроизводители оснастили авто менее крупной фальшрадиаторной решёткой.

Motor1 Ford F-150 Raptor 2021

Новый Ford F-150 Raptor должен стать конкурентом мощного Ram TRX, максимальная производительность которого достигает 702 л. с.

Что же касается модели Raptor нового поколения, то она может получить мотор от спортивного купе Mustang Shelby GT500. Максимальная мощность этого 5,2-литрового агрегата равна 750 л. с., что меньше производительности, которую производит этот же мотор для Mustang (760 л. с.), но больше, чем может предложить Ram TRX.

Стоит отметить, что с 2017 года у Raptor был всего один мотор — 3,5-литровый агрегат EcoBoost V6 мощностью 450 л. с.

Официальная премьера высокопроизводительного пикапа состоится не ранее 2021 года.

Ранее стало известно, что в связи с проблемами, обнаруженными в питающих элементах (АКБ), компания Ford приостановила отгрузку дилерам гибридной версии Kuga PHEV.

Читайте также: Рестайлинговый Ford Ranger Raptor оснастят мотором V6