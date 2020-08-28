Москва, 28 августа, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в своём телеграм-канале прокомментировал официальную информацию Роспотребнадзора, известившего о том, что «иммунитет к COVID-19 обнаружен у 20−25% обследованных россиян»:

(сс) Dmitry Rozhkov Александр Мясников

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"Ну, если быть точным, то не иммунитет (тут все не так просто), а высокий титр антител IgG, которые остаются после перенесённой инфекции. А это значит, что экстраполируя данные на население России, у нас перенесли инфекцию около 30 млн человек. Ладно, для верности уменьшим цифру до 20 млн. Но и эта арифметика меняет очень многое в статистике COVID-19 в России (да и по всему миру, если посчитать соответственно и там).

Во-первых. Ежедневно публикуемые данные о количестве «заболевших» отражают лишь маленькую часть общей картины.

Во-вторых. Данные об общем числе заболевших зависят от количества проведённых тестов (что давно понятно, тогда уж логичнее также давать количество новых случаев на, допустим, 100 тыс проведённых тестов). Информативность этих данных низкая, важно знать сколько тяжелых, госпитальных случае и смертей.

В-третьих. Количество бессимптомных носителей не 40% от вновь зарегистрированных, как пишут сегодня, исходя из статистики, а в десятки раз больше. То есть инфекция в абсолютно подавляющем числе случаев проходит бессимптомно или как легкое ОРЗ. Теперь давайте пересчитаем количество тяжелых больных и смертность, исходя из полученной цифры инфецированности прибл в 20 млн россиян.

В-четвёртых. Смертность окажется 0,08%, количество тяжелых случаев тоже уйдёт за запятую после нуля. Вот такая занимательная арифметика. Но вот дальше я считать ничего не буду, как-то сразу неуютно мне становиться».

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 27 августа в 84 регионах России в России выявлено 4 829 новых случаев коронавируса.