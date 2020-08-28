Иркутск, 28 августа, 2020, 11:46 — ИА Регнум. О том, что учебный процесс в забайкальских в школах претерпит существенные изменения из-за пандемии коронавируса в региональном министерстве образования рассказали на сайте, опубликовав перевёрнутую вверх ногами фотографию.

Цитата с сайта министерства образования Забайкальского края 560 забайкальских школ готовятся к очному режиму обучения по новым требованиям — сообщение с перевёрнутый фотографией

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По данным местных чиновников, 1 сентября в Забайкальском крае откроются 560 школ, за парты сядут около 146 тысяч детей. В связи с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и социальной дистанции, обязательными станут генеральные уборки перед началом занятий с дезинфекционными средствами и бесконтактная термометрия на входе в школу для выявления лиц с признаками респираторных заболеваний.

По возможности будут использоваться все входы в здание, чтобы избежать скопления учащихся. Кроме этого усилится дезинфекционный режим: обработка рук, проветривание помещений, использование приборов для обеззараживания воздуха. Для работников пищеблоков и обслуживающего персонала вводится обязательное ношение масок и перчаток.

«В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации образовательной деятельности за каждым классом закрепят отдельный кабинет для занятий, за исключением аудиторий, требующих специального оборудования (химия, биология, физическая культура).

А проведение занятий в актовом, спортивных залах и библиотеке станет возможно только для одного класса. Учебный процесс и посещение столовой будет осуществляется по специальному графику — это позволит минимизировать контакты обучающихся», — отметила заместитель министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Наталья Шибанова.

Также администрациям школ рекомендуется проводить мероприятия разъяснительного характера для всех участников образовательного процесса о мерах сохранения здоровья и профилактики новой коронавирусной инфекции, а также об организации индивидуальной или групповой работы с обучающимися.

Сохранится запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами или школами. При этом проведение линеек на 1 сентября планируется организовать отдельно по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты для родителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается, однако без нового летального случая не обошлось. Как сообщает оперативный штаб региона, на 28 апреля в регионе выявили 4541 носителя SARS-CoV-2 (24 человека за последние сутки). Из них 4178 пациентов (28 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений.