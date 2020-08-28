Калуга, 28 августа, 2020, 16:44 — ИА Регнум. 14,5 млн рублей взыскали судебные приставы с 4272 должников, имеющих ограничения на управление транспортными средствами, в том числе 7,8 млн в счёт уплаты алиментов за семь месяцев 2020 года. Об этом 28 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Проверка должников.

Ограничение в праве управления транспортными средствами касается тех, кто имеет задолженность свыше десяти тысяч рублей по алиментным платежам и систематически не оплачивает административные штрафы ГИБДД. Данная мера принудительного исполнения уже не первый год находится в арсенале Службы судебных приставов. Она направлена на исполнение социально значимых исполнительных производств и ориентирована на лиц осознанно не исполняющих долговые обязательства.

«Для нарушителей предусмотрено административное наказание в виде обязательных работ на срок до 50 часов или лишение водительских прав на срок до одного года», — подчеркнул Артём Залогин.