Москва, 28 августа, 2020, 11:42 — ИА Регнум. Российским детям пока не будут прививать вакцину от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе Общероссийского родительского собрания.

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923

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"Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования. Только получив полную картину влияния на детский организм, мы будем рассматривать [вакцинацию детей]», — сказал Мурашко.

По его словам, в первую приоритетную группу войдут педагоги старшего возраста — именно им будет предложено вакцинироваться от коронавируса в первую очередь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже в конце октября — в ноябре может быть выпущена первая серия вакцины от коронавируса от российского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».