Минск, 28 августа, 2020, 10:59 — ИА Регнум. Станислав Шушкевич апеллирует к постсоветскому опыту внедрения антироссийской националистической идеологии, но не стоит забывать и о том, что те же самые тенденции поддерживал все последние годы и Александр Лукашенко, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 28 августа, член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько.

Цитата из видео на YouTube Станислав Шушкевич

Как сообщалось ранее, бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич призвал лишить русский язык статуса второго государственного. Он заявил, что белорусский язык, как и белорусская культура, «были выдавлены», хотя «у нас нет никакого противостояния с русскими».

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« Для Станислава Шушкевича это личный вопрос. Он считает себя основателем белорусского государства, ведь именно при нем оно впервые появилось на карте. А Александр Лукашенко оспаривает эту его роль.

Поэтому для Шушкевича все увязано с теми символами и образами, которые появились в начале девяностых: бело-красно-белый флаг, белорусский этнический национализм. И он, конечно, апеллирует к украинскому опыту и в целом к опыту постсоветскому, к распространению мифов о том, что Россия была угнетателем национального языка и национальной культуры.

Действительности это, мягко говоря, не соответствует. И белорусский язык, и белорусская культура, и белорусская интеллигенция, и белорусская нация были созданы в советское время коммунистическими вождями. Язык, как и на Украине, активно внедрялся в 20−30-е годы.

Никакой практической необходимости в белорусском языке у граждан нет. Разговаривают люди по-русски, а белорусский язык — это маркер определенных политических представлений, инструмент, с помощью которого помечают территорию.