Дальнегорск, Приморский край, 28 августа, 2020, 10:48 — ИА Регнум. В Дальнегорске Приморского края местные власти только 26 августа выделили управлению образования денежные средства из резервного фонда для приобретения бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха и медицинских масок, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основе официально опубликованных документов на сайте администрации Дальнегорского городского округа.

Скриншот с официального сайта Распоряжение администрации Дальнегорского городского округа

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В среду, 26 августа, состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС на территории Дальнегорского городского округа, на котором было принято решение рекомендовать управлению образования организовать приобретение бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха и медицинских масок, согласно рекомендациям по организации работ образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, для возможности осуществления образовательного процесса. В этот же день было подписано распоряжение о выделении из средств резервного фонда администрации управлению образования на эти цели 2 435 540 рублей.

Скриншот с официального сайта Распоряжение администрации Дальнегорского городского округа

Таким образом, получается, что школы Дальнегорска ещё не оснащены необходимыми средствами защиты и не готовы к работе в новом учебном году с учетом рекомендаций Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Корреспондента ИА REGNUM с редакционным заданием не пустили в школы Дальнегорска, отказался отвечать на вопросы о готовности учреждений образования выполнить рекомендации Роспотребнадзора и начальник управления образования Николай Гумен. Первая встреча с которым состоялась 24 августа. На личном приёме чиновник назначил время для интервью, вопросы которого получил от корреспондента, и пообещал решить процедуру с посещением школ. Затем интервью переносилось ещё раз — на 28 августа, а в итоге Гумен отказался отвечать на вопросы корреспондента ИА REGNUM. Оказалось, что для того, чтобы получить ответы на вопросы о готовности школ Дальнегорска к началу учебного года с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, необходимо записаться на личный приём к заместителю главы городского округа Ольге Наумовой, дозвониться до которой не удалось. А для того чтобы посетить школы и увидеть, как они готовы к работе в новых условиях, нужно получить разрешение у главы Дальнегорского городского округа Александра Теребилова, для этого на его имя необходимо направить официальный запрос.

Судя по всему, показывать корреспонденту ИА REGNUM в школах Дальнегорска было просто нечего. Ведь решение о выделение денег на покупку бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха и медицинских масок было принято только 26 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, на 28 августа в Приморском крае зарегистрировано 9364 носителя коронавируса, выздоровели 7564 человека, умерли 103 пациента. Во время пандемии случаи выявления заражения коронавирусом фиксировались и в Дальнегорске.