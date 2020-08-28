Ярославль, 28 августа, 2020, 10:45 — ИА Регнум. В Ярославской области от COVID-19 скончались ещё два человека. Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Таким образом от COVID-19 в Ярославской области за время пандемии погибли 35 человек. За последние сутки выявлено 40 новых случаев коронавируса.

За весь период коронавирусом заразились 7117 человек, из них 6330 выздоровели.