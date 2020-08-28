Калуга, 28 августа, 2020, 10:56 — ИА Регнум. В Калужской области займутся активным выращиванием качественных технологических проектов. Для участия в акселерационной программе будет отобрано 15 проектов. Работа начнётся 21 сентября года и продлится три месяца. Об этом 28 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Агентства инновационного развития области Анатолий Сотников.

Investkaluga. com

В рамках программы будут организованы лекции по дизайн-мышлению, бизнес-планированию, маркетингу и эффективности продаж. После стартового обучения команды сосредоточатся на индивидуальной работе: скорректируют свой продукт, протестируют бизнес-модели и подготовят проекты к выводу на рынок. Каждой команде будет предоставлен представитель бизнеса или инновационной инфраструктуры области. Планируется, что акселератор станет коммуникационной платформой, где молодые предприниматели смогут приобрести полезные контакты. Принять участие в отборе могут стартапы, разрабатывающие решения по ключевым направлениям: DeepTech — технологические, научные достижения и изобретения, защищенные патентами, EdTech — новые технологии в образовании, BioTech — проекты в области медицины, фармакологии и биотехнологий, а также AdTech — проекты в области медиа, маркетинга и рекламы. Завершением программы станет демонстрационный день, в ходе которого участники продемонстрируют результаты работы представителям областного правительства и потенциальным бизнес-заказчикам.

«Наше агентство впервые в своей истории запускает такой акселератор, и это большой шанс для начинающих инноваторов. Состав команды экспертов и наставников дает надежду, что уже первый опыт будет успешным», — сказал Анатолий Сотников.