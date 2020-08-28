Москва, 28 августа, 2020, 10:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 4829 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

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Новые случаи зарегистрированы в 84 регионах России. Больше всего их в Москве — 654. Далее следуют Петербург — 187, Подмосковье — 150, Нижегородская область — 133, Ростовская область — 132, Ставрополье — 125.

Всего в России выявлено свыше 980 тыс. случаев заражения с начала распространения вируса.