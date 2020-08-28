Чита, 28 августа, 2020, 10:38 — ИА Регнум. Расходы на сборы в школу дорожают год от года. По данным Росстата, в 2019 году затраты на сборы мальчика составляли 18 500 рублей и на девочку — 23 000 рублей. В текущем году экономические итоги сборов в школу еще не подвели, но по данным опроса издания «Забайкальский рабочий» уже ясно: 2020 г. для родителей учеников стал более затратным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьные ранцы

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Меньше всего денег ушло на саму учёбу — канцелярию, рабочие тетради и учебники. На эти виды товаров родители потратили в среднем от 3000 до 6000 рублей. Помимо больших расходов, родителей удручают также требования к школьной форме: в школах стали диктовать и не только модель, но и цвет.

«Меняется форма, так как пятый класс. Нужен пиджак на девочку, но у нас зелёный цвет — таких в продаже нет или нет уже размеров. Но не это главное, главное то, что он стоит 3900 рублей! Я просто отказываюсь за это платить! Если я куплю пиджак, останется только на трусы!» — досадует одна из матерей.

По словам матери другого школьника — Ксении, на сборы сына в текущем году ушло 17 000 рублей. Ещё порядка 3000 руб. пришлось потратить на канцелярию.

«До сих пор в шоке. Слава богу, что у нас форма синяя — с ней вроде проблем нет совсем. Ввели бы лучше либо черную, либо синюю, а то ишь — бордовый, зелёный. Что за бред?» — отмечает Ксения.

Больше всего расходов несут родители первоклассников. Жительница Читы Виктория говорит, что потратила на сына около 27 000 рублей. Мать третьеклассника — Светлана — потратила на сборы в школу 20 000 руб., но при этом ещё не купила туфли и спортивный костюм.

Расходуя семейный бюджет, многие родители вспоминают «своё» время — время, когда форма была единая и недорогая, в библиотеках выдавались учебники и учёба в школе была бесплатной.

К примеру, форма для девочек с воротником — стойкой, которая шилась из тонкой шерстяной ткани, в конце 70-х стоила примерно 8−10 рублей. Помимо формы, покупались фартуки — чёрный и белый. Цены варьировались от 3 до 3,5 рубля. Также покупались и пришивались самостоятельно манжеты и воротнички — от 50 копеек до 1 рубля. Но чаще их делали сами из шелковой ленты, это не стоило больше 10 копеек. Всего уходило 10−12 рублей на ребенка.

Форма для мальчиков состояла из брюк, рубашки и пиджака. Костюм — пиджак и брюки — в 70-х годах стоил около 17 рублей. Рубашки покупались отдельно. Итог: 17−20 рублей.

«Конечно, ассортимент цветов, форм и размеров школьной формы сегодня — ребятишкам 70-х на зависть. Да и самовыразиться ребенку в школе с её помощью гораздо проще, с этим родители не спорят. Но каждый год перед семьями школьников встает вопрос — как собраться в школу и не стать банкротом?» — пишет газета «Забайкальский рабочий».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Забайкальском крае откроются 560 школ, за парты сядут около 146 тысяч детей. Мероприятия, посвященные Дню знаний, пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и социальной дистанции.