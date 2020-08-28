Москва, 28 августа, 2020, 10:32 — ИА Регнум. В новом учебном году родительских собраний в российских школах не будет — родителей не будут пускать на территорию школы. Об этом на заседании комитета Госдумы по здравоохранению сообщила директор департамента администрирования и контроля Министерства просвещения России Тамара Романова.

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"Все-таки школы в этом году будут работать, скажем так, в несколько закрытом режиме, они не будут доступны для родителей, и родители туда [зайдут] только в случае необходимости. Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные формы», — сказала Романова.

Все мероприятия с родителями будут проходить в онлайн-режиме, отметили в ведомстве.

Сообщается также, что будет отменён звонок с уроков, поскольку у каждого класса будет индивидуальное расписание.

Помимо этого, в новом учебном году школы самостоятельно будут принимать решение о целесообразности введения карантина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в большинстве московских школ решили разделить поток входящих в образовательное учреждение детей на несколько частей.