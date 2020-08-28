Москва, 28 августа, 2020, 10:26 — ИА Регнум. С 1 сентября Минпросвещения РФ и Минздрав РФ проведут мониторинг здоровья учащихся и педагогов. Об этом на пленарном заседании Форума педагогической общественности Московской области «Образование Подмосковья: территория возможностей» заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Контроль температуры на входе в школу

По его словам, соответствующая информация будет размещена на информационных щитах, а также доведена до учащихся и их родителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве все сотрудники образовательных учреждений пройдут тестирование на коронавирус.