Москва, 28 августа, 2020, 10:14 — ИА Регнум. На сегодняшний день распространение коронавируса в России «абсолютно управляемо». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

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По её словам, ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется.

Попова также рассказала, что в летних лагерях России отдохнуло более миллиона детей, и вспышек коронавируса в этих местах не было зафиксировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Крыму был зафиксирован рекордный суточный прирост носителей коронавируса.