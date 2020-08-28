Москва, 28 августа, 2020, 10:03 — ИА Регнум. В России могут восстановить должность помощника президента по национальной безопасности, сообщает 28 августа издание «Октагон» со ссылкой на информированные источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль. Москва

Должность была ликвидирована ещё при первом президенте России Борисе Ельцине.

С июня по октябрь 1996 года этот пост занимал генерал-лейтенант Александр Лебедь, который также был секретарём Совета безопасности РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после отставки правительства 15 января 2020 года президент России Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву занять специально создаваемую для него должность — заместителя председателя Совбеза РФ.

Зампреду Совета безопасности предписано в том числе ежегодно представлять доклад о состоянии национальной безопасности, участвовать в выработке и реализации внешнеполитического курса страны, а также осуществлять контроль за исполнением указаний главы государства.