Майкоп, 28 августа, 2020, 09:37 — ИА Регнум. Дополнительные субсидии на обеспечение ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет, а также на предоставление жилых помещений детям-сиротам выделены Республике Адыгея. Решение о выделении средств принято правительством РФ 27 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Дом правительства Республики Адыгея

Правительством РФ одобрено выделение региону в 2020 году на обеспечение ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет дополнительно 227,8 млн рублей. Общая сумма выделенных региону средств из резервного фонда правительства РФ с марта 2020 года достигла 408,5 млн рублей. Субсидии выделяются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ. В Адыгее размер ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет составляет 4799,5 рубля. На сегодняшний день пособие назначено 13 136 семьям на 16 288 детей, общий объём выплат составил 560 млн рублей.

Также правительством РФ утверждено выделение Республике Адыгея дополнительных средств в сумме 43,3 млн рублей на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил Минтруду республики обеспечить осуществление всех выплат на детей от трёх до семи лет, назначенных согласно указу президента России.

«В сложный период пандемии президент страны Владимир Владимирович Путин, правительство Российской Федерации направляют масштабные средства на социальную поддержку населения страны. Что особенно важно — помощь оказывается социально уязвимым категориям граждан, в первую очередь детям-сиротам и малообеспеченным семьям с детьми», — сказал Мурат Кумпилов.

Оба решения о дополнительном финансировании приняты по предложению Комиссии Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника («Единая Россия»).