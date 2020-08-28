Сеул, 28 августа, 2020, 09:47 — ИА Регнум. В сети появились снимки испытаний первого автомобиля компании Kia с электромотором. Об этом сообщает издание The Korean Car Blog.

The Korean Car Blog Kia CV

Авто создано на новейшей платформе E-GMP с оглядкой на передовые трансмиссии и технологии электрокаров. Запас хода электромобиля составляет более 500 км. Новинке доступна быстрая зарядка, время которой составляет 20 минут.

Отмечается, что спроектированный автомобиль будет стирать границы между легковушками и внедорожниками.

После старта производства Kia CV автокомпания представит еще несколько моделей с нулевым уровнем выбросов.

Напомним, компания Kia выпустит электромобиль CV в апреле 2021 года.

Kia представила обновленный седан Stinger