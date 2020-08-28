Токио, 28 августа, 2020, 09:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, подавший в отставку, заявил на встрече членов Либерально-демократической партии, что будет продолжать исполнять обязанности премьер-министра Японии до тех пор, пока не выберут преемника. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Абэ также заявил, что его отставка окажет минимальное влияние на правящую Либерально-демократическую партию, лидером которой он является.