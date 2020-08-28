Красноярск, 28 августа, 2020, 09:16 — ИА Регнум. На утро 28 августа Красноярском крае действуют 30 лесных пожаров на общей площади 106 тыс. га — в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом минлесхозе.

Лесной пожар

В тушении принимают участие более 800 человек. Продолжается наращивание группировки.

За прошедшие сутки в крае потушили два лесных пожара на площади 3,8 тыс. га в Кежемском и Эвенкийском районах. По предварительным данным, они возникли из-за сухих гроз.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесах края введён режим ЧС. На утро 27 августа в регионе было зарегистрировано 25 лесных пожаров на общей площади 97,3 тыс. га.