Барнаул, 28 августа, 2020, 09:05 — ИА Регнум. Инициативу узаконить выходной день 1 сентября для родителей первоклассников корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:

Алексей Колчин ИА REGNUM 1 сентября

«В целом я поддерживаю данную инициативу, но уверена, что сообщество работодателей будет категорически против. Поэтому я бы предложила разработать несколько вариантов облегчения жизни родителям в этот день — 1 сентября. К примеру, выходной можно было бы предоставлять не всем, а только тем, кому это действительно необходимо, — по заявлению, или, к примеру, только на первую половину дня. Такое послабление, возможно, необходимо ввести для многодетных семей, в зависимости от количества детей. То есть предусмотреть различные вариации».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива с выходным днём 1 сентября для родителей первоклассников принадлежит депутатам Госдумы от ЛДПР. Как пояснил один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, 1 сентября «бывает раз в жизни» как для первоклассника, так и для его родителей. Этот выходной день будет вычтен из очередного отпуска. Ранее парламентарий предложил также принять законопроект о выплатах родителям, чьи дети учатся в школе.