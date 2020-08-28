Москва, 28 августа, 2020, 06:26 — ИА Регнум. Калининградская авиакомпания «Скол» должна будет выплатить «Государственной транспортной лизинговой компании» свыше 476 млн рублей. В сумму включён долг и многомиллионная неустойка. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Aeroprints.com Самолет авиакомпании «Скол»

Судья Анушкина взыскала с ООО «Авиакомпания «Скол» в пользу ГТЛК «задолженность в размере 409 125 896 рублей, неустойку в размере 67 988 170,32 рубля, расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 рублей». Третьим лицом в споре фигурировал «Сургутнефтегазбанк».

Напомним, в мае 2020 года та же лизинговая компания подала три иска к «Сколу». Общая сумма претензий составила почти 2,8 млрд рублей. В споре речь шла о поставке авиатехники.