Барун-Хемчикский район, Тыва, 28 августа, 2020, 06:24 — ИА Регнум. Стражи порядка в Туве задержали 47-летнего мужчину по подозрению в занятии высшего положения в криминальном мире республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Тувы, в задержании приняли участие сотрудники уголовного розыска, УФСИН, а также спецназ Росгвардии.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По данным полиции, главным авторитетом региона он стал с начала 2017 года.

«Правоохранителями задокументирована противоправная деятельность так называемого положенца, неоднократно судимого за совершение преступлений против личности», — отметили в министерстве.

В отношении жителя Барун-Хемчикского района возбуждено уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Мужчина заключён под стражу, ему теперь грозит до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере до 5 млн рублей.

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